В Скопинском районе в аварии пострадали четыре человека

Chevrolet проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «девятку», машина перевернулась. Четверых пассажиров «ВАЗ-21093» с различными травмами доставили в скопинскую больницу.

В Скопинском районе в аварии пострадали четыре человека. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

ДТП произошло в среду, 15 сентября, в 10:00 на 270-м километре автодороги Р22 «Каспий». На пересечении федеральной трассы и дороги Скопин-Кораблино столкнулись Chevrolet и «ВАЗ-21093».

По предварительной информации водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора.

От удара «девятка» перевернулась, у машины вылетели стекла. Четверых пассажиров «ВАЗ-21093» с различными травмами доставили в скопинскую больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.