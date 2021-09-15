В Скопинском районе в аварии пострадали четыре человека
Chevrolet проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «девятку», машина перевернулась. Четверых пассажиров «ВАЗ-21093» с различными травмами доставили в скопинскую больницу.
В Скопинском районе в аварии пострадали четыре человека. Об этом
ДТП произошло в среду, 15 сентября, в 10:00 на 270-м километре автодороги Р22 «Каспий». На пересечении федеральной трассы и дороги Скопин-Кораблино столкнулись Chevrolet и «ВАЗ-21093».
По предварительной информации водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора.
От удара «девятка» перевернулась, у машины вылетели стекла. Четверых пассажиров «ВАЗ-21093» с различными травмами доставили в скопинскую больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.