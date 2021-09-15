В Рыбновском районе поймали пьяного водителя на «Тойоте»

Нарушителя поймали в селе Новоселки вблизи дома № 2 по улице Почтовой.

В Рыбновском районе госавтоинспекторы задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в региональном УМВД.

Нарушителя поймали в селе Новоселки вблизи дома № 2 по улице Почтовой. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Corolla для проверки документов у водителя. При общении выяснилось, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — результат показал 1,129 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административные материалы.