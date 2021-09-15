\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
10°
Чтв, 16
Птн, 17
11°
ЦБ USD 72.85 0.13 16/09
ЦБ EUR 86.07 0.08 16/09
Нал. USD 72.63 / 73.40 12:27
Нал. EUR 85.7 / 86.39 15:23
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
5 875
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
5 938
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
5 771
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
5 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рыбном вынесли приговор матери, избивавшей детей
Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физическое насилие, часто находясь в пьяном состоянии.

Рыбновский суд огласил приговор 22-летней местной жительнице, которая избивала своих детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физическое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться. Также женщина систематически избивала сына 2019 года рождения, он получил много ссадин и гематом.

Суд ей назначил наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 2021 года ее лишили родительских прав. С нее взыскали алименты на содержание детей. Детей из семьи изъяли в январе 2021 года и нашли им новых родителей.