В Рыбном вынесли приговор матери, избивавшей детей

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физическое насилие, часто находясь в пьяном состоянии.

Рыбновский суд огласил приговор 22-летней местной жительнице, которая избивала своих детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физическое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться. Также женщина систематически избивала сына 2019 года рождения, он получил много ссадин и гематом.

Суд ей назначил наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 2021 года ее лишили родительских прав. С нее взыскали алименты на содержание детей. Детей из семьи изъяли в январе 2021 года и нашли им новых родителей.