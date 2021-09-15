В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек

Данные приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области жертвами COVID-19 стали шесть человек. Данные в среду, 15 сентября, приводит федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1026 рязанцев.

Кроме того, за минувшие сутки выявили болезнь у 101 человека, вылечились от «ковида» 155 рязанцев. За все время заболели коронавирусом 40 480 человек, выздоровели — 37 103.

В России от COVID-19 за сутки умерли 792 человека, с начала пандемии — 195 041. Также сообщается, что за сутки победили болезнь 17 039, всего — 6 435 072. Заболели коронавирусом за минувшие сутки — 18 841. Всего было выявлено случаев — 7 194 926.