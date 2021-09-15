В Румынии студент подал в суд на университет за «отнятое время на жизнь»
Он потребовал компенсации в 15 миллионов евро.
В Румынии студент факультета географии Университета Бабеш-Бойяи в Клуже подал иск в суд на свой родной вуз. Он потребовал компенсации в 15 миллионов евро, пишет
При этом восемь миллионов из этой суммы составляют претензии за перенесенные моральные страдания, а еще семь — за потраченное время. Студент признался, что вуз забрал у него все время на личную жизнь. Вместо того, что тратить время на саморазвитие, ему приходилось учить учебную программу десятки часов.
Он также раскритиковал учебную программу университета. Он отметил, что она необычайно сложная и даже сдача всех шести обязательных экзаменов не гарантировала перехода на следующий курс.