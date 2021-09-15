В России планируют отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

Минцифры планирует с марта 2022 года принимать решение об ограничении или отключении каналов и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В России планируют отключать связь во время чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет ТАСС.

Минцифры планирует принимать решение об ограничении или отключении каналов и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект документа опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Решение будут принимать исходя из технической возможности операторов связи.

Ограничения предполагают приоритет на связь для комиссий по ликвидации ЧС.

В документе уточняется, что ограничение связи не должно нарушать управление технологическими процессами, которые могут спровоцировать новую чрезвычайную ситуацию.

Предложение должно вступить в силу с 1 марта 2022 года и действовать в течение шести лет.