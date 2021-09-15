В полиции начали дополнительную проверку о нападении питбуля на ребенка в Спасске

Во время проверки проведут судмедэкспертизу, после которой примут решение, по какой статье возбуждать уголовное дело.

В пресс-службе региональной полиции прокомментировали заявление тети пострадавшего от питбуля мальчика. В управлении рассказали, что сейчас идет дополнительная проверка по факту нападения бойцовской собаки в июле 2021 года на ребенка.

Во время нее проведут судмедэкспертизу, после которой примут решение, по какой статье возбуждать уголовное дело.

Напомним, родственники мальчика пожаловались в соцсетях, что полицейские в Спасске отказались возбуждать дело после нападения питбуля на ребенка в июле 2021 года.

Тетя мальчика выложила фотографии пострадавшего племянника. Она описала его физические травмы: разорвана рука до кости, прокушено ухо и шея. Женщина добавила, что сроки реабилитации неизвестны.