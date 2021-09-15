В Кремле оценили вероятность введения нового локдауна

Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле высказались о вероятности введения нового локдауна. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит LIFE .

По его словам, в настоящее время в стране нет поводов для введения нового локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

«Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что будет позже, какие-то — что вообще не повторится. Тут очень широкий диапазон мнений», — отметил представитель Кремля.