Следователи нашли в подвале дома тело девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области

Видео момента обнаружения погибшей опубликовал Следственный комитет России. Ранее следователи сообщали, что тело ребенка нашли в подвале многоквартирного дома

В Орловской области нашли тело девятилетней девочки, которая пропала в июне. Видео момента обнаружения погибшей опубликовал Следственный комитет России. Ранее следователи сообщали, что тело ребенка нашли в подвале многоквартирного дома. Девочку опознали по одежде.

Также стало известно, что подозреваемый в убийстве Виктории Гнедовой задержан. Как сообщают РИА-Новости , им оказался 61-летний сосед семьи девочки. Ему 61 год. Ранее его задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он находится под стражей. Назначены экспертизы.

Виктория Гнетова ушла из дома 18 июня. Были организованы масштабные поиски, в которых участвовали волонтеры и полиция.

Напомним, в начале сентября на Кузбассе мужчина увел к себе домой двух десятилетних девочек. Он изнасиловал и убил их. В августе в Тюмени нашли тело восьмилетней Насти Муравьевой. Сообщалось, что ее изнасиловали и убили, а потом расчленили. Подозреваемого в убийстве задержали.