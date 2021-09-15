Следователи нашли в подвале дома тело девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области

В Орловской области нашли тело девятилетней девочки, которая пропала в июне. Видео момента обнаружения погибшей опубликовал Следственный комитет России. Ранее следователи сообщали, что тело ребенка нашли в подвале многоквартирного дома. Девочку опознали по одежде.
Также стало известно, что подозреваемый в убийстве Виктории Гнедовой задержан. Как сообщают
Виктория Гнетова ушла из дома 18 июня. Были организованы масштабные поиски, в которых участвовали волонтеры и полиция.
Напомним, в начале сентября на Кузбассе мужчина увел к себе домой двух десятилетних девочек. Он изнасиловал и убил их. В августе в Тюмени нашли тело восьмилетней Насти Муравьевой. Сообщалось, что ее изнасиловали и убили, а потом расчленили. Подозреваемого в убийстве задержали.