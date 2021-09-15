Скончался экс-глава Рязанского района Александр Литвинов

Об этом сообщили в группе Рязанского муниципального района.

В Рязани скончался бывший глава муниципального образования Рязанского района Александр Литвинов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в группе Рязанского муниципального района.

Александр Литвинов в 2004 году начал занимать пост главы Рязанской районной Думы. Помимо этого он также являлся руководителем Солотчинского РабКООПа.

«Он возрождал и сохранял уникальные старинные рецепты приготовления хлеба. Каждый житель Рязанского района знает вкус его продукции, которая не портится и не черствеет, со всей России приезжают туристы, чтобы попробовать хлеб, который продается в магазинах Александра Литвинова», — вспоминают коллеги.

Коллектив выразил глубокие соболезнования в связи с его безвременным уходом.