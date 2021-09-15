Рязанцев предупредили о массовом отключении воды

Ее не будет как в областном центре, так и в некоторых населенных пунктах.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодного водоснабжения. Информация об этом появилась на сайте рязанского водоканала.

Воду отключат в среду, 15 сентября. Ее не будет как в областном центре, так и в некоторых населенных пунктах.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ 2, 2а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14;

Окский проезд, дома №№ 4, 11, 13, 15, 24, 35, Автовокзал, Торговый городок;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Озерный переулок;

1-й, 2-й районы;

Озерный проезд в Семчине;

улица Преображенская;

улица Семчин Лоск;

Трехреченская улица;

улица Качевская, дом № 34 корпус 2;

улица Поселковая, дом № 5 корпус 1;

улица Княжье Поле, дом № 4;

улица Семчинская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3.

До 18:00 воды не будет по адресам:

улица Высоковольтная, дома №№ 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4, 37а;

поселок Мехзавода;

улица Роща;

улица Шевченко, дом № 38.

Также будет снижено давление воды по адресам: