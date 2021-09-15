Россиянам рассказали как получить пенсию за супруга. Об этом
Овдовевший супруг имеет право получать пенсию за умершего супруга, если у него размер пенсии был выше. Для этого вдова или вдовец должен достигнуть пенсионного возраста или иметь инвалидность.
В ведомстве уточнили, что выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому размер пенсии для овдовевшего супруга будет меньше. Также при переходе на пенсию супруга гражданам не полагаются дополнительные выплаты — за северный или сельский стаж, а также доплата за возраст старше 80 лет.
Получить пенсию по потере кормильца смогут только те, кто находился на иждивении супруга. Работающие пенсионеры не могут претендовать на выплату.
Также в пенсионном фонде отметили, что перейти обратно на свою пенсию можно в любой момент по заявлению.