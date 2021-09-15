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Россиянам рассказали, как получить пенсию за супруга
В пенсионном фонде рассказали особенности перехода на пенсию по потере кормильца. Ее смогут получить только те, кто достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, а также те, кто находился на иждивении умершего супруга.

Россиянам рассказали как получить пенсию за супруга. Об этом сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.

Овдовевший супруг имеет право получать пенсию за умершего супруга, если у него размер пенсии был выше. Для этого вдова или вдовец должен достигнуть пенсионного возраста или иметь инвалидность.

В ведомстве уточнили, что выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому размер пенсии для овдовевшего супруга будет меньше. Также при переходе на пенсию супруга гражданам не полагаются дополнительные выплаты — за северный или сельский стаж, а также доплата за возраст старше 80 лет.

Получить пенсию по потере кормильца смогут только те, кто находился на иждивении супруга. Работающие пенсионеры не могут претендовать на выплату.

Также в пенсионном фонде отметили, что перейти обратно на свою пенсию можно в любой момент по заявлению.