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Появились фотографии с места задержания мужчины, которого считали маньяком
Их РЗН. инфо предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

Появились подробности задержания мужчины, которого считали маньяком. Данные в среду, 15 сентября, РЗН. инфо предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские от дежурного по Советскому району получили информацию, что вблизи дома № 1/80 по улице Радищева ходит мужчина, похожий на фото с ориентировки. Экипаж прибыл на место, но его там не оказалось. Тогда патрульные начали обследовать ближайшие дворы и обнаружили мужчину возле дома № 67 по улице Введенской.

Полицейские применили физическую силу и задержали Романа Горшкова. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что полиция разыскивает в Рязани мужчину, который убил несколько девушек. СК эту информацию опроверг. Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство.