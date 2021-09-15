На проект здания кинотеатра «Родина» выделили более четырех миллионов рублей

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В Рязани объявили тендер на разработку проектно-сметной документации на реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 4 миллиона 735 тысяч рублей. Средства пойдут из регионального бюджета.

Заказчик — центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи Рязанской области.

Подрядчику необходимо за десять месяцев предоставить заказчику разработки плана работ с учетом сохранения особенностей объекта культурного наследия.