\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
10°
Чтв, 16
Птн, 17
11°
ЦБ USD 72.85 0.13 16/09
ЦБ EUR 86.07 0.08 16/09
Нал. USD 72.63 / 73.40 12:27
Нал. EUR 85.7 / 86.39 15:23
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
5 875
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
5 938
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
5 771
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
5 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На проект здания кинотеатра «Родина» выделили более четырех миллионов рублей
Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В Рязани объявили тендер на разработку проектно-сметной документации на реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 4 миллиона 735 тысяч рублей. Средства пойдут из регионального бюджета.

Заказчик — центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи Рязанской области.

Подрядчику необходимо за десять месяцев предоставить заказчику разработки плана работ с учетом сохранения особенностей объекта культурного наследия.