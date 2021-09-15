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Мэрия разыскивает наследников частного дома в Дягилеве
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 15 октября обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Мэрия разыскивает наследников частного дома в Дягилеве. Об этом в среду, 15 сентября, сообщают «Рязанские ведомости».

Дом № 4 на улице Тюшевской принадлежал умершему в 2017 году Тимуру Исаевичу Тинчурину.

Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 15 октября обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3. Телефон: +7 (4912) 25-85-69.

Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.