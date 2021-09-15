Любимов: рязанский «Водоканал» нецелесообразно отдавать в концессию

Глава региона напомнил, что рязанские власти поддерживают решение городской администрации о том, что «Водоканал» отдавать в концессию нецелесообразно.

Губернатор Николай Любимов поднял вопрос концессии рязанского муниципального предприятия «Водоканал» после заседания Совета по инвестициям. Об этом в среду, 15 сентября, сообщило областное правительство.

Глава региона напомнил, что рязанские власти поддерживают решение городской администрации о том, что «Водоканал» отдавать в концессию нецелесообразно.

«Город отказал в концессии на условиях, которые предлагались „Водоканалу“. Это предприятие — фактически градообразующее, обеспечивающее водой весь город, огромный город Рязань с 540 тысячами жителей. „Водоканал“ должен быть под контролем муниципалитета, то есть населения города, наших жителей, и если кто-то хочет внести какие-то улучшения — добро пожаловать, — сказал губернатор. — Суд сказал свое слово тем, кто хотел воспользоваться предприятием только на своих условиях. И, думаю, это не окончательное слово, еще и высшая арбитражная инстанция рассмотрит этот вопрос. Мы готовы работать с инвесторами, обеспечивать всеми необходимыми условиями, но эти условия должны быть выгодными для жителей Рязанской области. Это для нас самый главный принцип».

В июле Арбитражный суд не удовлетворил иск к городской администрации по концессии рязанского «Водоканала». 15 сентября 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.