Кассационный суд отказался смягчить приговор Ефремову по делу о ДТП, в котором погиб рязанец

Защита актера просили суд снизить срок в связи с плохим самочувствием актера.

Второй кассационный суд Москвы отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом пишет LIFE со ссылкой на Мосгорсуд.

Адвокаты актера просили суд снизить срок в связи с плохим самочувствием актера. Они также требовали перевести его из колонии общего режима в колонию-поселения.

Вместе с тем сам актер заявил, что ему необходимо на свободу, чтобы помогать семье.

Со слов защитников, у актера обострились проблемы со здоровьем: проблемы с легкими и отек Квинке. Однако второй кассационный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину. Теперь защита Ефремова просит смягчить наказание актеру.