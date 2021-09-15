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Эксперт рассказал, кто «сливает» персональные данные россиян
Личные данные россиян разглашают сотрудники сотовой связи, банковские работники и адвокаты.

Эксперт рассказал, кто «сливает» персональные данные россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование компании по правовым вопросам в сфере информационных технологии RTM Group показало, что больше всего персональных данных россиян разглашают сотрудники салонов сотовой связи.

Сотрудники банков и других кредитных организаций помимо персональных данных клиентов раскрывают доступ к банковским счетам и заключают фиктивные договора. Сведения о своих доверителях и коммерческую тайну разглашают адвокаты.

«Договор о неразглашении перестал быть формальным документом, который можно не принимать во внимание. Владельцам бизнеса и руководству компаний необходимо внимательнее относиться к составлению текста таких соглашений, а рядовым сотрудникам — к соблюдению условий, чтобы избежать проблем в будущем», — пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев.