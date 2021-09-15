Дороги для автомобилистов в России могут стать платными

При переходе на машины на газу и электричестве с водителей могут брать плату за передвижение по дорогам.

Дороги для автомобилистов в России могут стать платными. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Левитин сказал, что мнение о том, что в случае перехода на машины, работающие на газу или электричестве, топливо подешевеет, ошибочное.

Помощник президента пояснил, что в настоящее время на газ и электричество нет акцизов. При переходе на эти виды топлива, не на что будет строить и содержать дороги.

Игорь Левитин заявил, что, либо на газ и электричество надо будет ввести акциз, и тогда они будут стоить так же как и бензин. Либо в мире примут радикальную реформу платежей и сборов за пользование дорогами.

«Речь идет о формате покилометровых платежей пользователей. То есть тогда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан, и уже человек, у которого есть автомобиль, будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», — сказал чиновник.