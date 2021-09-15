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Андрей Макаров предложил ввести для налогоплательщиков единый счет
Во вторник, 14 сентября, под председательством президента состоялось совещание, где обсуждались вопросы реализации инициатив по укреплению экономики и социальной сферы.

Во вторник, 14 сентября, под председательством президента состоялось совещание, где обсуждались вопросы реализации инициатив по укреплению экономики и социальной сферы.

Владимир Путин отметил, что в 2021 году был предложен ряд важных для развития страны инициатив — поддержка семей с детьми и людей старшего возраста, укрепление соцгарантий военнослужащих, программы по расселению жилья, бесплатной газификации, ремонту школ.

Председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил о работе над нулевым чтением проекта федерального бюджета. Он отметил, что главным в предварительной работе стало финансовое обеспечение социальных обязательств.

Также Макаров отметил, что замена коммерческих кредитов бюджетными позволила направить 343 млрд рублей на решение социальный задач.

В своем выступлении Андрей Макаров от имени представителей малого бизнеса поблагодарил за решение о продлении моратория на проверки. В качестве очередного шага поддержки предпринимательства депутат предложил ввести единый счет налогоплательщика. По словам Макарова, это позволит снизить административную нагрузку и упростить отчетность.

По итогам доклада Владимир Путин отметил, что в качестве председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову удалось выстроить отношения с Правительством так, чтобы соблюдались все макроэкономические требования, необходимые для развития, в том числе и социальной сферы.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в будущем эта работа была продолжена, чтобы Вам удалось строить ее именно таким образом», — подчеркнул глава государства.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал итоги совещания.

«Для нашего региона важное значение имеет, практически, каждая тема. Это и реструктуризация кредитов, и поддержка малого бизнеса, и создание современной инфраструктуры, и бесплатная догазификация, и многое другое, что определяет качество жизни людей. Очень важно, что приняты предложения депутата от Рязанской области Андрея Михайловича Макарова, и они уже начали реализовываться», — сказал Николай Любимов.