ВОЗ предупредил о возможном введении прививочных паспортов для путешествий

Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ не исключили появление прививочных паспортов для путешествий в будущем. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишут РИА Новости .

Однако в условиях нехватки вакцин в ближайшее время это условие не будут вводить.

«Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения уже работает с государствами, чтобы в будущем прийти к унифицированному варианту прививочного паспорта.