В Ряжске поймали пьяного водителя на «Ладе»

Нарушителя выявили во время проверки документов.

Ряжские госавтоинспекторы поймали пьяного водителя. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает региональное УМВД .

Нарушителя выявили вблизи дома № 96 по улице Максима Горького. Там экипаж ГИБДД проверял у водителей документы. Остановив автомобиль Lada Largus, госавтоинспекторы обнаружили, что водитель нетрезв. У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — результат составил 1,237 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя от управления транспортным средством отстранили. На нарушителя составили административные материалы.