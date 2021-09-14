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В Рязанском районе собака помогла волонтерам отыскать заплутавшего грибника
Мужчина заблудился в лесу в районе поселка Северный.

В Рязанском районе волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» совместно с добровольцами спасательного отряда РязГМУ Salus рассказали о спасении пожилого грибника. Пост об этом во вторник, 14 сентября, появился в группе отряда.

Инцидент случился в понедельник, 13 сентября. Мужчина заблудился в лесу в районе поселка Северный.

«Спасательные работы осложнялись тем, что грибнику была необходима экстренная эвакуация и медицинская помощь: у мужчины случился сердечный приступ. На помощь выехали экипажи полиции, МЧС, бригада Скорой помощи и волонтеры», — говорится в посте.

Волонтеры отметили, что мужчину удалось обнаружить благодаря его собаке — она сама выбежала навстречу группе. Пострадавшего оперативно эвакуировали из труднодоступного участка леса и передали скорой.

«Не перестают удивлять собаки. Герда, собака найденного нами грибника, сначала выбежала навстречу группе, а потом повела меня к оставленным хозяином в лесу вещам, сопроводила, убедилась, что я забрала рюкзак и куртку грибника, и привела к хозяину.», — рассказала волонтер.