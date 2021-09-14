В Подмосковье мигрант чуть не зарезал школьника за замечание

В Домодедове 20-летний гражданин одной из республик Средней Азии устроил погром в доме на улице Рабочей. Он сломал почтовые ящики в подъезде и разбросал письма и газеты.

В Подмосковье мигрант чуть не зарезал школьника за замечание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Домодедове 20-летний гражданин одной из республик Средней Азии устроил погром в доме на улице Рабочей. Он сломал почтовые ящики в подъезде и разбросал письма и газеты. 16-летний местный житель проходивший мимо сделал ему замечание.

В ответ мужчина достал нож и стал угрожать подростку расправой. Школьник смог убежать и вызвать полицию.

Иностранца задержали по горячим следам. Возбуждены уголовные дела за угрозу убийством и вандализм.

Ранее в Подмосковье двоих мигрантов задержали за изнасилование и убийство пенсионерки.