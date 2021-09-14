В Подмосковье мигрант чуть не зарезал школьника за замечание
В Домодедове 20-летний гражданин одной из республик Средней Азии устроил погром в доме на улице Рабочей. Он сломал почтовые ящики в подъезде и разбросал письма и газеты.
В Подмосковье мигрант чуть не зарезал школьника за замечание. Об этом
В Домодедове 20-летний гражданин одной из республик Средней Азии устроил погром в доме на улице Рабочей. Он сломал почтовые ящики в подъезде и разбросал письма и газеты. 16-летний местный житель проходивший мимо сделал ему замечание.
В ответ мужчина достал нож и стал угрожать подростку расправой. Школьник смог убежать и вызвать полицию.
Иностранца задержали по горячим следам. Возбуждены уголовные дела за угрозу убийством и вандализм.
Ранее в Подмосковье двоих мигрантов задержали за изнасилование и убийство пенсионерки.