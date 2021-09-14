В Москве стреляли в лидера группы «25/17» Андрея Бледного

В него трижды выстрелили из пневматического пистолета в центре города.

В Москве напали на лидера группы «25/17» Андрея Бледного (Позднухова). Об этом написал telegram-канал «112».

В него трижды выстрелили из пневматического пистолета в центре Москвы. При этом сам музыкант отказался писать заявление, но обратился в травмпункт, где ему зашили рану на подбородке.

Нападавшего нашли. Им оказался 18-летний студент. Его допрашивают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».