В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

Глава государства сдал тест на коронавирус.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о здоровье президента Владимира Путина после ухода на самоизоляцию. Его слова приводит « Коммерсантъ ».

Глава государства сдал тест на коронавирус, результат — отрицательный. Владимир Путин, как отметил Песков, «абсолютно здоров».

«Безусловно, да. Президент абсолютно здоров», — ответил он.

Пресс-секретарь также заверил, что самоизоляция никак не повлияет на работу президента.

«Изоляция — она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», — заявил Песков.

Также в Кремле известно, кто конкретно в окружении Владимира Путина заболел коронавирусом, но называть их имена не стали.