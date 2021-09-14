В ДТП около «Глобуса» пострадал мужчина

40-летний рязанец на Toyota Camry поворачивал налево и не пропустил Ford Focus под управлением 27-летнего жителя Рязани. Водитель Ford обращался за медицинской помощью.

В ДТП около «Глобуса» пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 14 сентября, в 08:35 на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

По предварительной версии, 40-летний рязанец на Toyota Camry поворачивал налево и не пропустил Ford Focus под управлением 27-летнего жителя Рязани.

Водитель Ford обращался за медицинской помощью.

Напомним, ранее о ДТП сообщили очевидцы. Они прислали фото аварии.