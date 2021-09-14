В ДТП около «Глобуса» пострадал мужчина
40-летний рязанец на Toyota Camry поворачивал налево и не пропустил Ford Focus под управлением 27-летнего жителя Рязани. Водитель Ford обращался за медицинской помощью.
В ДТП около «Глобуса» пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 14 сентября, в 08:35 на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.
По предварительной версии, 40-летний рязанец на Toyota Camry поворачивал налево и не пропустил Ford Focus под управлением 27-летнего жителя Рязани.
Водитель Ford обращался за медицинской помощью.
Напомним, ранее о ДТП сообщили очевидцы. Они прислали фото аварии.