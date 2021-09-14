Уголовное преследование против мэра Скопина Олега Асеева прекратили
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.
Уголовное дело против мэра Скопина Олега Асеева закрыли. Об этом во вторник, 14 сентября,
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.
«Причиной отмены явились допущенные дознавателем нарушения уголовно-процессуального законодательства при принятии решения о возбуждении уголовного дела», — говорится на сайте.
Ранее СМИ писали, что скопинского мэра и еще некоторых сотрудников горадминистрации подозревали в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным или муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».