Уголовное преследование против мэра Скопина Олега Асеева прекратили

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело против мэра Скопина Олега Асеева закрыли. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

«Причиной отмены явились допущенные дознавателем нарушения уголовно-процессуального законодательства при принятии решения о возбуждении уголовного дела», — говорится на сайте.

Ранее СМИ писали, что скопинского мэра и еще некоторых сотрудников горадминистрации подозревали в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным или муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».