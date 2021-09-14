УФАС оштрафовало рязанскую компанию на 700 тысяч за отключение котельных в Касимове

«Рязанская областная электросетевая компания» оставила без горячей воды 68 жилых домов, девять детских садов и три школы.

Рязанские антимонопольщики выписали штраф РОЭК за прекращение электроснабжения в касимовских котельных. Информация об этом во вторник, 14 сентября, появилась на сайте управления .

«Рязанская областная электросетевая компания» оставила без горячей воды 68 жилых домов, девять детских садов и три школы. За это компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 777 389, 74 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.