Театр из Тольятти поразил рязанских зрителей языком и символами

На международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» зрителям представили постановку по самому древнему русскому литературному произведению — «Повести временных лет». Театр кукол из города Тольятти показал рязанцам, как он смотрит на деяния князей, живших тысячу лет назад.
Возрастное ограничение поставили «18+", несмотря на то, что никаких откровенных сцен зритель не видит — даже эпизод в бане сыгран тенями за ширмой. Но дети действительно многое не смогут понять.
Со сцены звучал текст только на древнерусском языке: даже слова Рюрика, произнесенные на одном из скандинавских наречий, переводятся на древнерусский. Вещий Олег управлял своими дружинниками с помощью спортивного свистка, а коня-телохранителя забили дубиной вроде бейсбольной биты. Княгиня Ольга заставила слабовольного мужа Игоря отпилить ножовкой голову то-ли человеку, то-ли идолу. Владимир Красно Солнышко, разделся для крещения и бултыхается в «водоеме», сваливая и раскидывая фигурки собравшихся на праздник людей.
Фестиваль «Рязанские смотрины» продлится до 15 сентября, когда состоится торжественное закрытие. Свои спектакли покажут 19 театров и творческих объединений.
Ранее РЗН. инфо рассказывал, что театр кукол представил ряд премьерных спектаклей.