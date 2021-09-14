Театр из Тольятти поразил рязанских зрителей языком и символами

На международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» зрителям представили постановку по самому древнему русскому литературному произведению — «Повести временных лет». Театр кукол из города Тольятти показал рязанцам, как он смотрит на деяния князей, живших тысячу лет назад.

На международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» зрителям представили постановку по самому древнему русскому литературному произведению — «Повести временных лет». Театр кукол из города Тольятти показал рязанцам, как он смотрит на деяния князей, живших тысячу лет назад.

Возрастное ограничение поставили «18+", несмотря на то, что никаких откровенных сцен зритель не видит — даже эпизод в бане сыгран тенями за ширмой. Но дети действительно многое не смогут понять.

Со сцены звучал текст только на древнерусском языке: даже слова Рюрика, произнесенные на одном из скандинавских наречий, переводятся на древнерусский. Вещий Олег управлял своими дружинниками с помощью спортивного свистка, а коня-телохранителя забили дубиной вроде бейсбольной биты. Княгиня Ольга заставила слабовольного мужа Игоря отпилить ножовкой голову то-ли человеку, то-ли идолу. Владимир Красно Солнышко, разделся для крещения и бултыхается в «водоеме», сваливая и раскидывая фигурки собравшихся на праздник людей.

Фестиваль «Рязанские смотрины» продлится до 15 сентября, когда состоится торжественное закрытие. Свои спектакли покажут 19 театров и творческих объединений.

Ранее РЗН. инфо рассказывал, что театр кукол представил ряд премьерных спектаклей.