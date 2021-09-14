Рязанский приборный завод на выставке «Автокомплекс» представил серийную продукцию для зарядной инфраструктуры

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) продемонстрировал на 27-й московской международной выставке «Автокомплекс-2021» зарядные станции для электромобилей, электробусов и микроэлектротранспорта.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) продемонстрировал на 27-й московской международной выставке «Автокомплекс-2021» зарядные станции для электромобилей, электробусов и микроэлектротранспорта.

На Рязанском приборном заводе отметили, что стремительное развитие транспортных средств в экологическом направлении, инновации топливного сегмента, включая применение электротранспорта — сильные драйверы для развертывания электрозарядной инфраструктуры.

АО «ГРПЗ» с 2013 года занимается разработкой и производством зарядных станций для электротранспорта. Выпускаемые заводом зарядные станции ФОРА мощностью от 3,5 до 350 кВт обеспечивают потребности быстро растущего сегмента экономики страны.

На сегодняшний день предприятие установило более 160 станций для электромобилей постоянного и переменного тока по всей России. Сеть ЭЗС АО «ГРПЗ» объединяет специализированная система мониторинга и управления, архитектура которой включает в себя мобильное приложение для пользователей. Доля продукции АО «ГРПЗ» на российском рынке составляет 17% среди ЭЗС постоянного тока и 25% - среди переменного. Ключевое преимущество ЭЗС ФОРА — полный цикл аппаратной и программной части продукта отечественной разработки, что позволяет оперативно осуществлять адаптацию к новым моделям электромобилей и проводить сервисное обслуживание.

Правительство России 23 августа 2021 года утвердило концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года. Она предусматривает активное распространение сети зарядных станций по всей стране: к концу 2024 года планируется запустить в работу 9400 ЭЗС, а к концу 2030 года — не менее 72 тысяч. На выставке «Автокомплекс» АО «ГРПЗ» продемонстрировало производственные возможности по выпуску конкурентоспособной серийной продукции и готовность участвовать в реализации данной концепции. Также были поставлены задачи: оценить востребованность имеющихся образцов серийных изделий у профессиональной целевой аудитории, установить деловые связи с представителями государственных структур, отраслевых объединений и профессиональных сообществ.

Особый интерес продукция, предлагаемая АО «ГРПЗ», вызвала у представителей ряда регионов — участников программы «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», где в перспективе трех лет планируется создать инфраструктуру для реализации общественных и частных перевозок на электротранспорте.

Выставка «Автокомплекс» ежегодно привлекает на свою площадку российских и зарубежных производителей и поставщиков автосервисного, автогаражного оборудования и сервисных услуг. Цель мероприятия — информационная поддержка, модернизации и строительства АЗС и других объектов автомобильного сервиса.