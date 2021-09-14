Рязанец во время ссоры пытался зарезать отца

Инцидент случился в одном из домов на улице Радиозаводской.

Рязанские полицейские задержали 36-летнего местного жителя. Он кидался с ножом на своего отца. Подробности во вторник, 14 сентября, приводит региональное УМВД .

Инцидент случился в одном из домов на улице Радиозаводской. Патрульные полицейские приехали по указанному адресу. На месте около подъезда их встретил 68-летний мужчина. Он объяснил, что во время конфликта его сын схватил нож и пытался его зарезать. Тогда пенсионер выбежал из квартиры и ждал приезда правоохранителей.

Пьяного 36-летнего дебошира задержали. Его отвезли в отдел полиции и провели с ним профилактическую беседу.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.