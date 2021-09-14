Рязанцы засняли подростков, влезающих в чужие автомобили

Подростков заметили во дворе домов на улице Большой.

В Рязани подростки пытались влезть в чужие автомобили. Соответствующий пост во вторник, 14 сентября, опубликовали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

Подростков заметили во дворе домов на улице Большой. По словам автора публикации, дети второй день подряд копаются в машинах и портят их.

«Пытаются залезть в другие машины, дергая за ручки. Пожалуйста, мамы и папы, проведите профилактические беседы со своими детьми», — написала рязанка.

Напомним, ранее рязанец рассказал, что неизвестные выбили стекло у его машины и забрали документы из бардачка.