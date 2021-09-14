На перекрестке у «Глобуса» столкнулись две легковушки

По сообщению очевидцев, водителя одного из автомобиля увезли на скорой.

На перекрестке у «Глобуса» столкнулись две легковушки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла утром во вторник, 14 сентября. На перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе столкнулись Ford Focus и Toyota Camry. На месте ДТП работали полиция и скорая помощь.

По сообщению очевидцев, водителя одного из автомобиля увезли на скорой.

Официальная информация уточняется.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на Муромском и Касимовском шоссе и на улице Советской армии движение затруднено.