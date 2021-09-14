Apple представила новый IPhone 13

Помимо iPhone 13, на презентации представили обновления iPad и iPad mini, а также Apple Watch седьмого поколения.

Apple представила новый IPhone 13. Презентация прошла на официальном сайте компании во вторник, 14 сентября.

Помимо iPhone 13, на презентации представили обновления iPad и iPad mini, а также Apple Watch седьмого поколения.

Планшет iPad получил более мощный процессор, технологию Center Stage для улучшения качества звонков и стримов, а также новую оперативную систему iPad OS 15.

В оформление iPad mini добавили несколько новых цветов, встроенный TouchID, заднюю камеру в 12 мегапикселей. Планшет стал на 40 процентов производительней и получил поддержку 5G, а также USB-C.

На презентации показали часы Apple Watch седьмого поколения. На гаджете увеличили кнопки и уменьшили рамки дисплея. Новое поколение часов будет заряжаться на 33 процента быстрее.

В новом поколении iPhone, которые получили порядковый номер 13, две задние камеры, расположенные горизонтально, несколько новых цветов, яркий дисплей, процессор с шестью ядрами, улучшенное качество съемки. Производители отметили, что смартфон держит зарядку на 2,5 часа дольше, чем предыдущая модель. Также были представлены модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.