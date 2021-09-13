В Старожиловском районе вспыхнул автомобиль

Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское.

В Старожиловском районе на автодороге загорелась иномарка. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское. Там 54-летний местный житель ехал на автомобиле Toyota Camry в сторону населенного пункта. Внезапно из-под капота повалил дым, машина вспыхнула.

Автомобиль тушили сотрудники пожарных отделений из Искры и Старожилова.

Машину спасти не удалось — она выгорела полностью. В происшествии никто не пострадал.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.