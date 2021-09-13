В Старожиловском районе вспыхнул автомобиль
Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское.
В Старожиловском районе на автодороге загорелась иномарка. Об этом сообщает ИД «
Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское. Там 54-летний местный житель ехал на автомобиле Toyota Camry в сторону населенного пункта. Внезапно из-под капота повалил дым, машина вспыхнула.
Автомобиль тушили сотрудники пожарных отделений из Искры и Старожилова.
Машину спасти не удалось — она выгорела полностью. В происшествии никто не пострадал.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.