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В Старожиловском районе вспыхнул автомобиль
Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское.

В Старожиловском районе на автодороге загорелась иномарка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, недалеко от села Ивановское. Там 54-летний местный житель ехал на автомобиле Toyota Camry в сторону населенного пункта. Внезапно из-под капота повалил дым, машина вспыхнула.

Автомобиль тушили сотрудники пожарных отделений из Искры и Старожилова.

Машину спасти не удалось — она выгорела полностью. В происшествии никто не пострадал.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.