В Шилове женщина зарезала своего сожителя во время застолья

Инцидент случился 10 сентября.

В Шиловском районе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы за убийство сожителя. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает региональный следком.

Инцидент случился 10 сентября 2021 года. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки, в ходе которого между ними произошел бытовой конфликт. Тогда женщина нанесла своему сожителю ножевой удар в область шеи и повредила сонную артерию. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что конфликты на пьяной почве между сожителями происходили на постоянной основе.

Женщину задержали. Она призналась в содеянном. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.