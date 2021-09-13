В Рязанской области за сутки 100 человек заболели коронавирусом

Данные на понедельник, 13 сентября, приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки еще 100 человек заболели COVID-19. Такие данные в понедельник, 13 сентября, приводит федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом заразились 40 277 рязанцев.

Отмечается, что победили болезнь за сутки 113 местных жителей, за все время — 36 800. Жертвами «ковида» за минувшие сутки стали четыре человека, с начала пандемии от инфекции умерли 1 016 рязанцев.

В России за сутки от коронавируса скончались 719 человек, заболели — 18 178. За все время жертвами инфекции стали 193 468 россиян, заразились — 7 158 248.

Победили болезнь 12 469 за минувшие сутки. За все время от инфекции вылечились 6 402 126 россиян.