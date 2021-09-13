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В Рязанской области повысилась заболеваемость ОРВИ
С 6 по 12 сентября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 15,7 процентов, в Рязани — на 26,8 процентов.

С 6 по 12 сентября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 15,7 процентов, в Рязани — на 26,8 процентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет. В центре гигиены и эпидемиологии отметили, что у больных нашли вирусы не гриппозной этиологии — аденовирусы, бокавирусы и риновирусы.

Рязанцам напомнили, что к гриппу восприимчивы все возрастные группы людей. Больной заразен с первых часов заболевания и до 3-5 суток болезни.