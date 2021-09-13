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В Рязани на станции установили крупный арт-объект с названием города
Он представляет собой яркую надпись с названием города и очертаниями Рязанского кремля.

На станции «Рязань-1» установили арт-объект с названием города. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Надпись «Рязань» и очертание рязанского кремля расположили на откосе железной дороги в районе автомобильного моста на Первомайском проспекте. Перед установкой композиции рабочие выровняли откос с помощью грунта, а также обновили габионы.

В РЖД отметили, что арт-объект видно из окна поезда и из разных точек города. Это самый крупный объект на московской железной дороге.

«Весной, когда железнодорожники проведут озеленение прилегающей территории, арт-объект заиграет новыми красками и станет еще одной достопримечательностью города», — сообщается на сайте.