В Кораблине госавтоинспекторы поймали пьяного 25-летнего водителя

Нарушителя поймали вблизи дома № 58а на улице Зубковой во время патрулирования.

В Кораблине сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на автомобиле «ВАЗ». Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает региональное УМВД .

Нарушителя поймали вблизи дома № 58а на улице Зубковой во время патрулирования. Водителя остановили для проверки документов. В разговоре выяснилось, что 25-летний местный житель пьян — на это указывали характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — результат освидетельствования показал 0,974 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили административные материалы и отстранили его от управления автомобилем.