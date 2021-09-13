В ДТП с перевернутой легковушкой в Горроще пострадала пенсионерка

Подробности приводит региональное УМВД.

Появились подробности аварии с участием двух иномарок в Горроще. Подробности приводит региональное УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 17 сентября, примерно в 10:50 вблизи дома № 34/13 по улице Высоковольтной. По предварительной информации, 68-летний житель Московской области на Volkswagen Tiguan поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Он столкнулся с Audi A4, которым управлял 31-летний рязанец. От удара первая иномарка по инерции опрокинулась.

Пострадала пассажирка Volkswagen — 67-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь.

Ранее фото с перевернутым автомобилем опубликовали в социальных сетях.