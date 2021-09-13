Шацкий суд вынес приговор фальшивомонетчику из Москвы

Он успел сбыть деньги на территориях Кораблинского, Старожиловского и Шацкого районов.

В Шацке осудили жителя Московской области за хранение и сбыт фальшивых банкнот Центробанка. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Мужчина ездил по Рязанской области со своей матерью, которая не была в курсе планов своего сына, и сбывал поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. Таким образом ему удалось сбыть фальшивки на территориях Кораблинского, Старожиловского и Шацкого районов и получить незаконный доход в 13 300 рублей.

Злоумышленника выявили на территории Шацкого района. Ему назначили срок в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.