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Рязанский театр «Переход» будет носить имя Геннадия Кириллова
Инициативу поддержал ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев.

Рязанскому театру «Переход» присвоят имя Геннадия Кириллова — основателю и руководителю театра. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

Инициативу поддержал ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев.

«Поздравляю актеров театра и зрителей с началом сезона! Члены Ученого совета на заседании 31 августа единогласно проголосовали за то, чтобы увековечить имя основателя театра „Переход“ Геннадия Дмитриевича Кириллова», — отметил глава университета.

В «Переходе» стартовал 23-й сезон. Его посвятили памяти Геннадия Кириллова. Сезон стартовал с последней постановки руководителя — «Пять вечеров». Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемических норм.

Геннадий Кириллов скончался в ночь на 13 августа в возрасте 77 лет.

Фото РГУ имени С.А. Есенина