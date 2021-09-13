\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
25°
Втр, 14
16°
Срд, 15
10°
ЦБ USD 73.08 0.32 14/09
ЦБ EUR 86.12 -0.03 14/09
Нал. USD 72.60 / 73.95 18:21
Нал. EUR 85.71 / 86.24 18:21
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
4 255
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
4 419
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
4 262
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
3 790
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную регистрацию иностранцев
За фиктивную регистрацию иностранному гражданину грозит запрет на въезд в Россию, а собственнику жилья — уголовная ответственность.

Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную регистрацию иностранцев. Замначальника управления по вопросам миграции рязанского УМВД Максим Горожанов рассказал, что фиктивная регистрация иностранцев это нарушение законодательства.

Иностранные граждане, которые приезжают в Россию, обязательно должны состоять на миграционном учете. Место регистрации должно совпадать с местом жительства.

Горожанов напомнил, что фиктивная регистрация проходит по заведомо ложным документам или без намерения жить на зарегистрированной жилплощади.

За фиктивную регистрацию иностранному гражданину грозит запрет на въезд в Россию, а собственнику жилья — уголовная ответственность. По статье 322.2 и 322.3 УК РФ предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Всех, кому известно о нарушении миграционного законодательства, попросили сообщать информацию по телефону: 02, 112 или в дежурную часть полиции.