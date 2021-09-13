Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную регистрацию иностранцев

За фиктивную регистрацию иностранному гражданину грозит запрет на въезд в Россию, а собственнику жилья — уголовная ответственность.

Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную регистрацию иностранцев. Замначальника управления по вопросам миграции рязанского УМВД Максим Горожанов рассказал , что фиктивная регистрация иностранцев это нарушение законодательства.

Иностранные граждане, которые приезжают в Россию, обязательно должны состоять на миграционном учете. Место регистрации должно совпадать с местом жительства.

Горожанов напомнил, что фиктивная регистрация проходит по заведомо ложным документам или без намерения жить на зарегистрированной жилплощади.

За фиктивную регистрацию иностранному гражданину грозит запрет на въезд в Россию, а собственнику жилья — уголовная ответственность. По статье 322.2 и 322.3 УК РФ предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Всех, кому известно о нарушении миграционного законодательства, попросили сообщать информацию по телефону: 02, 112 или в дежурную часть полиции.