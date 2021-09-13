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Пьяный житель Рыбного чуть не убил жену табуретом
Против 42-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 У. К. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пьяный житель Рыбного чуть не убил жену табуретом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Рыбного и рассказала, что ее угрожает убить табуретом нетрезвый муж.

Полицейские приехали по адресу и задержали рязанца.

Выяснилось, что 42-летний мужчина пришел домой пьяным. В ходе ссоры с женой он схватил табурет и пригрозил ей убийством, если она не закончит разговор. Скандал увидел маленький ребенок. Он закричал и женщина смогла позвонить в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, мужчине грозит до двух лет лишения свободы или два года принудительных работ.