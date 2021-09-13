Пьяный житель Рыбного чуть не убил жену табуретом
Против 42-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 У. К. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Пьяный житель Рыбного чуть не убил жену табуретом. Об этом
В полицию обратилась 51-летняя жительница Рыбного и рассказала, что ее угрожает убить табуретом нетрезвый муж.
Полицейские приехали по адресу и задержали рязанца.
Выяснилось, что 42-летний мужчина пришел домой пьяным. В ходе ссоры с женой он схватил табурет и пригрозил ей убийством, если она не закончит разговор. Скандал увидел маленький ребенок. Он закричал и женщина смогла позвонить в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, мужчине грозит до двух лет лишения свободы или два года принудительных работ.