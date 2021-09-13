При жесткой посадке L-410 под Иркутском погибли четыре человека

В Иркутской области при жесткой посадке самолета погибли четыре человека — два члена экипажа и два пассажира. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишут
Пострадали еще двенадцать человек. На месте работали спасатели. Людей вытаскивали из разрушенного самолета.
«На текущий момент известно, что четыре человека погибли и пятеро пострадали», — сообщили агентству.
Власти Иркутска сообщили, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь. Решение о ее размере примут в понедельник, 13 сентября.
Напомним, вечером воскресенья, 12 сентября, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.