При пожаре в поселке Строитель эвакуировали восемь человек

Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме.

В поселке Строитель произошел пожар. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

Происшествие случилось в воскресенье, 12 сентября, в 13:58. Там горел трехэтажный жилой дом. Возгорание произошло в однокомнатной квартире.

При пожаре эвакуировали восемь человек. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.