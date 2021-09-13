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Компания «РГМЭК» продолжила автоматизацию сайта для лучшей коммуникации с клиентами
Теперь интерактивный консультант Анна сможет ответить на вопросы небытовых потребителей компании: юридических лиц, в том числе УК и ТСЖ; индивидуальных предпринимателей, физических лиц — собственников нежилых помещений и апартаментов.

Компания "РГМЭК" продолжила автоматизацию сайта для лучшей коммуникации с клиентами — виртуальный помощник на сайте обогатил свой искусственный интеллект новыми знаниями.

Теперь интерактивный консультант Анна сможет ответить на вопросы небытовых потребителей компании: юридических лиц, в том числе УК и ТСЖ; индивидуальных предпринимателей, физических лиц — собственников нежилых помещений и апартаментов.

Пользователям сайта предлагается задать свой вопрос или воспользоваться пошаговым меню.

Виртуальный специалист Анна поможет потребителю:

  • заказать счет или акт сверки взаиморасчетов;

  • зарегистрироваться в личном кабинете небытового потребителя;

  • узнать, в какие сроки и как передать показания счетчика и оплатить электроснабжение.

Отдельный раздел меню предназначен для владельцев апартаментов.

Умный виртуальный помощник направит пользователя на нужную страницу сайта, поможет обратиться к специалисту, а также запомнит, что интересует посетителя сайта, для того чтобы скорее пополнить свою базу знаний.