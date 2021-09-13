Компания "РГМЭК" продолжила автоматизацию сайта для лучшей коммуникации с клиентами — виртуальный помощник на сайте обогатил свой искусственный интеллект новыми знаниями.
Теперь интерактивный консультант Анна сможет ответить на вопросы небытовых потребителей компании: юридических лиц, в том числе УК и ТСЖ; индивидуальных предпринимателей, физических лиц — собственников нежилых помещений и апартаментов.
Пользователям сайта предлагается задать свой вопрос или воспользоваться пошаговым меню.
Виртуальный специалист Анна поможет потребителю:
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заказать счет или акт сверки взаиморасчетов;
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зарегистрироваться в личном кабинете небытового потребителя;
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узнать, в какие сроки и как передать показания счетчика и оплатить электроснабжение.
Отдельный раздел меню предназначен для владельцев апартаментов.
Умный виртуальный помощник направит пользователя на нужную страницу сайта, поможет обратиться к специалисту, а также запомнит, что интересует посетителя сайта, для того чтобы скорее пополнить свою базу знаний.