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«Грязь, инфекция и шум» — рязанцы пожаловались на очереди на почту в подъезде
В деревне Безлычное Захаровского района вход в отделение почты располагается в подъезде жилого дома. В 2020 году прокуратура после обращения жильцов постановила сделать отдельный вход, но его до сир пор нет. В пресс-лужбе «Почты России» ответили что вход появится в 2022 году.

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Захаровского района деревни Безлычное. Лилия Воронецкая рассказала, что в доме № 3 на улице Центральной в подъезде расположен вход в почтовое отделение. По ее словам, с наступлением холодов очередь ежедневно выстраивается на лестничных площадках.

«Вход в подъезд доступен для всех. Люди стоят на первом-втором этаже, кашляют и чихают, а еще есть опасность заразится коронавирусом. Мимо них сложно пройти с коляской. Незнакомцы в подъезде доставляют дискомфорт, хлопают входной дверью и оставляют после себя грязь», — посетовала рязанка.

Жильцы дома обращались в прокуратуру и жилищную инспекцию. Прокуратура в 2020 году вынесла предписание сделать вход в почту с другой стороны. Однако до сих пор это не произошло.

В пресс-службе почты пояснили, что отдельный вход по указанному адресу будет оборудован.

«В 2022 году появится отдельный вход. Приносим жителям дома извинения за временные неудобства. И хотим напомнить, что большинство почтовых услуг могут получать, не посещая отделение, с помощью мобильного приложения или сайта Почты России», — пояснили в пресс-службе организации.